Diogo Cristina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Cristina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Cristina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diogo Cristina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diogo Cristina 31 Ekim 2004 tarihinde Faro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Campina Cristina şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diogo Cristina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Cristina, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diogo Cristina'nin SC Farense U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Diogo Cristina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diogo Cristina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında SC Farense U15
1 Temmuz 2019 yılında SC Farense A17
1 Temmuz 2021 yılında Farense U19
Diogo Cristina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diogo Cristina şuan SC Farense U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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