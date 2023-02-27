Diogo Fernandes Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Fernandes Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Fernandes Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Fernandes Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Fernandes Lopes 30 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Fransa,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Fernandes Lopes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Fernandes Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Fernandes Lopes'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diogo Fernandes Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Fernandes Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Fernandes Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Fernandes Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Metz B

28 Ocak 2022 yılında Differdange 03

25 Temmuz 2022 yılında US Mondorf

Diogo Fernandes Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Fernandes Lopes şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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