Diogo Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diogo Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diogo Ferreira 9 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Miguel Faria Ferreira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diogo Ferreira Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Sports Management yapmaktadır. Diogo Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Ferreira'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Diogo Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diogo Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Sacavenense U19
30 Haziran 2019 yılında Sporting U17
1 Temmuz 2019 yılında Sporting U19
1 Ağustos 2019 yılında Sacavenense
30 Haziran 2020 yılında Sporting U19
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Diogo Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diogo Ferreira şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.
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