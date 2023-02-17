Diogo Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diogo Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diogo Goncalves ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diogo Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Goncalves 6 Şubat 1997 tarihinde Almodôvar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo António Cupido Gonçalves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Goncalves Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Traquifoot yapmaktadır. Diogo Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diogo Goncalves'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Diogo Goncalves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diogogoncalves84/

http://www.facebook.com/DiogoGoncalves84

Diogo Goncalvesboyu ve yaşı kaç

Diogo Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diogo Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2012 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2014 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2015 yılında Benfica B

1 Temmuz 2017 yılında Benfica

1 Temmuz 2018 yılında Nottm Forest

30 Haziran 2019 yılında Benfica

1 Temmuz 2019 yılında Famalicão

3 Ağu 2020 yılında Benfica

5 Ocak 2023 yılında FC Kopenhag

Diogo Goncalves kimdir

Diogo Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Goncalves şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Almôdovar (2005-2007), FC Ferreiras (2007-2008), SL Benfica

Diogo Goncalves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 8 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diogo Goncalves nereli

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