Diogo Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diogo Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diogo Goncalves 11 Şubat 2003 tarihinde Loulé şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Filipe Madeira Gonçalves şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diogo Goncalves Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Goncalves'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Diogo Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diogo Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında SC Farense A17
1 Temmuz 2020 yılında Farense U19
1 Temmuz 2021 yılında Farense B
1 Temmuz 2022 yılında SC Farense A23
Diogo Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diogo Goncalves şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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