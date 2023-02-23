Diogo İzata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo İzata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo İzata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo İzata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo İzata 6 Ocak 1997 tarihinde Alvaiázere şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Marques Izata Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo İzata Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PlayMaker yapmaktadır. Diogo İzata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo İzata'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diogo İzata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diogo.izata/

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http://www.facebook.com/DiogoIzataOficial/

Diogo İzata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo İzata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Diogo İzata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo İzata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Leiria Sub-15

1 Temmuz 2012 yılında Leiria Sub-17

1 Ocak 2014 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U19

10 Mart 2015 yılında Braga U19

5 Temmuz 2016 yılında Vilafranquense

8 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

1 Ocak 2022 yılında FC Koper

30 Haziran 2022 yılında Gaz Metan

1 Eylül 2022 yılında FC Brasov-SR

Diogo İzata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo İzata şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diogo İzata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

União Leiria (2006-13), FC Porto (2014-15), SC Braga (2015-16);

Portekiz U17 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 15 numaralı formasıyla 20 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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