Diogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo 29 Ocak 2002 tarihinde Divinópolis şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diogo de Oliveira Amaral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diogo'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Diogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında América-MG U20

1 Ocak 2023 yılında América-MG

Diogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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