Diogo Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Monteiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Monteiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Monteiro 28 Ocak 2005 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Portekiz,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diogo Pinheiro Monteiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Monteiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Diogo Monteiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leeds United U21 futbol takımında oynamaktadır. Leeds United U21 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diogo Monteiro'nin Leeds United U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Diogo Monteiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diogo Monteiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Monteiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Monteiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Servette Alt.

15 Haziran 2020 yılında Servette FC

31 Ocak 2023 yılında Leeds U21

Diogo Monteiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Monteiro şuan Leeds United U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diogo Monteiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Etoile Carouge FC, Servette FC

Portekiz A19 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 13 numaralı formasıyla 28 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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