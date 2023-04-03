Diogo Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diogo Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diogo Moreira 28 Haziran 2003 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Filipe Montalvão Pereira Bernardes Moreira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diogo Moreira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Moreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Moreira'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Diogo Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diogo Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Belenenses S15
1 Temmuz 2018 yılında Belenenses U17
1 Temmuz 2020 yılında Casa Pia U19
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Diogo Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diogo Moreira şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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