Diogo Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Nascimento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Nascimento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Nascimento 2 Kasım 2002 tarihinde Leiria şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo André Santos Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Nascimento Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team of Future yapmaktadır. Diogo Nascimento, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica B futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Nascimento'nin SL Benfica B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diogo Nascimento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Nascimento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Nascimento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Nascimento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Belenenses

1 Temmuz 2014 yılında Benfica Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2017 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2019 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2020 yılında Benfica A23

1 Temmuz 2022 yılında Benfica B

Diogo Nascimento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Nascimento şuan SL Benfica B takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diogo Nascimento Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting CP (2010-12), CF Belenenses (2012-14), SL Benfica (2014-21)

Portekiz U20 takımında 23 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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