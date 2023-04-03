Diogo Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Paulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Paulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Paulo 6 Temmuz 2001 tarihinde Faro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Filipe Eusébio Paulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Paulo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDOLOÁSIS yapmaktadır. Diogo Paulo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Farense futbol takımında oynamaktadır. SC Farense takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Paulo'nin SC Farense ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Diogo Paulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Paulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Paulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Paulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Imortal Youth

1 Temmuz 2015 yılında Portimonense 15

1 Temmuz 2016 yılında PSC U17

1 Temmuz 2018 yılında Ferreiras

1 Temmuz 2019 yılında Guimarães A23

1 Temmuz 2020 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2022 yılında Farense

Diogo Paulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Paulo şuan SC Farense takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Imortal DC (2009/10+2014/15), Sporting CP (2010-2014), Portimonense SC

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