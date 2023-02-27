Diogo Pimentel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Pimentel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Pimentel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Pimentel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Pimentel 16 Temmuz 1997 tarihinde Alentejo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Miguel Zambujo Pimentel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Pimentel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Diogo Pimentel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diogo Pimentel'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Diogo Pimentel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Pimentel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Pimentel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Pimentel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2020 yılında CS Fola Esch

10 Ocak 2022 yılında Jammerbugt FC

30 Haziran 2022 yılında CS Fola Esch

13 Ocak 2023 yılında FC UNA Strassen

Diogo Pimentel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Pimentel şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diogo Pimentel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ginasio Clube Figueirense, Despertar SC, FC Jeunesse Schieren, FC Etzella Ettelbrück

Lüksemburg takımında 15 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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