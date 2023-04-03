Diogo Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diogo Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diogo Pinto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diogo Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Pinto 18 Haziran 2004 tarihinde Felgueiras şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo de Carvalho Pinto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Pinto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team of Future yapmaktadır. Diogo Pinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP A23 futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Pinto'nin Sporting CP A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diogo Pintoboyu ve yaşı kaç

Diogo Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paços CJ

1 Temmuz 2017 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2020 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2022 yılında Sporting CP A23

Diogo Pinto kimdir

Diogo Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Pinto şuan Sporting CP A23 takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Felgueiras 1932 (2012-2016), FC Paços de Ferreira (2016-2017), Sporting CP (2017)

Diogo Pinto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diogo Pinto nereli

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