Diogo Prioste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Prioste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diogo Prioste kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diogo Prioste ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diogo Prioste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Prioste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Prioste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Prioste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Prioste 26 Mart 2004 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Ferreira Prioste şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Prioste Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Prioste, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Prioste'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Diogo Priosteboyu ve yaşı kaç

Diogo Prioste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Prioste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2021 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23

Diogo Prioste kimdir

Diogo Prioste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Prioste şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damaia SC (2010), SL Benfica (2011-22)

Diogo Prioste Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diogo Prioste nereli

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