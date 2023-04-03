Diogo Ressurreicao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Ressurreicao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Ressurreicao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Ressurreicao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Ressurreicao 15 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Dias Ressurreição şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Ressurreicao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSPORTS MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Diogo Ressurreicao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Ressurreicao'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Diogo Ressurreicao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Ressurreicao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Ressurreicao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Ressurreicao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Estoril Sub-15

1 Temmuz 2015 yılında Estoril U17

1 Temmuz 2017 yılında 1º Dezembro U19

1 Ocak 2019 yılında 1º Dezembro

1 Temmuz 2019 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B

Diogo Ressurreicao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Ressurreicao şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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