Diogo Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diogo Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diogo Ribeiro 15 Ocak 2003 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Alexandre Figueiredo Ribeiro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diogo Ribeiro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Diogo Ribeiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diogo Ribeiro'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Diogo Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diogo Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2018 yılında Padroense A17
1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U17
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave FC U19
1 Temmuz 2021 yılında Rio Ave A23
Diogo Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diogo Ribeiro şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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