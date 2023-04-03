Diogo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Santos 15 Ekim 2000 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Rafael Marques Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Santos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Santos'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diogo Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sintra Football

1 Temmuz 2020 yılında Estr. Amadora B

17 Temmuz 2022 yılında Mafra A23

Diogo Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Santos şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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