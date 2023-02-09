Diogo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Silva 11 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diogo da Costa Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMR SPORTS & BUSINESS yapmaktadır. Diogo Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diogo Silva'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 15 Mart 2023 tarihinde bitmektedir.

Diogo Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diogo Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2019 yılında Velo Clube-SP

7 Mayıs 2019 yılında Londrina-PR

12 Aralık 2019 yılında Ypiranga-RS

21 Eylül 2020 yılında Gil Vicente

1 Ocak 2023 yılında Botafogo-SP

Diogo Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Silva şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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