Diogo Spencer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Spencer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Spencer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Spencer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Spencer 17 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Filipe Spencer Marques şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Spencer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Spencer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Spencer'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diogo Spencer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Spencer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Spencer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Spencer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Benfica Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2020 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23

Diogo Spencer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Spencer şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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