Diogo Verdasca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Verdasca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Verdasca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Verdasca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Verdasca 26 Ekim 1996 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Sousa Verdasca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Verdasca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Diogo Verdasca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diogo Verdasca'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diogo Verdasca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diogoverdasca/

Diogo Verdasca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Verdasca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Verdasca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Verdasca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2010 yılında Boavista Sub-15

1 Temmuz 2011 yılında Boavista Sub-17

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto U19

10 Temmuz 2015 yılında FC Porto B

17 Temmuz 2017 yılında Real Zaragoza

21 Ağustos 2019 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2021 yılında Slask Wroclaw

Diogo Verdasca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Verdasca şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diogo Verdasca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Avintes (2004-2005);CF Oliveira do Douro (2005-2006);FC Porto (2006-2009)

Portekiz A19 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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