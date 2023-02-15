Dion Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dion Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dion Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dion Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dion Krasniqi 24 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Kosova,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dion Krasniqi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Dion Krasniqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dion Krasniqi'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Dion Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dion Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dion Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dion Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Lunds BK

15 Temmuz 2022 yılında Varbergs BoIS

Dion Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dion Krasniqi şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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