Dionis Marovci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dionis Marovci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dionis Marovci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dionis Marovci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dionis Marovci 29 Ocak 2001 tarihinde Münsterlingen şehrinde doğmuştur. Kosova,İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dionis Marovci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 21 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dionis Marovci'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dionis Marovci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dionis Marovci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U18
1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U21
21 Ocak 2020 yılında FC Wil II
Dionis Marovci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dionis Marovci şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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