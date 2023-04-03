Dionis Marovci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dionis Marovci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dionis Marovci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dionis Marovci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.