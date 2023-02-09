Dionisio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dionisio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dionisio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dionisio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dionisio 17 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dionísio Pereira de Souza Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dionisio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footway Group yapmaktadır. Dionisio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Dionisio'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dionisio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dionisio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dionisio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dionisio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2021 yılında Jacuipense-BA

30 Kasım 2021 yılında Alagoinhas-BA

13 Nisan 2022 yılında EC Vitória

Dionisio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dionisio şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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