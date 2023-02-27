Dior Zabergja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dior Zabergja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dior Zabergja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dior Zabergja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dior Zabergja 18 Nisan 1995 tarihinde Vushtrri şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dior Zabergja Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DD Management Group yapmaktadır. Dior Zabergja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dior Zabergja'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dior Zabergja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dior Zabergja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dior Zabergja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dior Zabergja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SC Gjilani

13 Ocak 2019 yılında KF Vushtrria

16 Ocak 2020 yılında KF Arbëria

7 Ocak 2022 yılında KF Vushtrria

16 Temmuz 2022 yılında KF Dukagjini

Dior Zabergja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dior Zabergja şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.