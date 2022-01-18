Dip Doruk ne demek, TDK'ya göre Dip Doruk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dip doruk ne demek? Dip doruk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dip doruk kelimesi. Peki dip doruk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dip doruk nedir, dip doruk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİP DORUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dip doruk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dip doruk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Baştan aşağı, dipten tepeye kadar

