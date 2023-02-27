Dipak Khatri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dipak Khatri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dipak Khatri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dipak Khatri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.