Dipak Khatri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dipak Khatri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dipak Khatri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dipak Khatri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dipak Khatri 6 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dipak Khatri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dipak Khatri'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dipak Khatri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dipak Khatri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında CS Fola U17
30 Haziran 2022 yılında RFCU Luxem. U17
1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxem. U19
2 Temmuz 2022 yılında CS Fola Esch
30 Haziran 2023 yılında RFCU Luxem. U19
Dipak Khatri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dipak Khatri şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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