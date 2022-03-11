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  3. Diplomasi trafiği bitti, altın yeniden fırladı! Gram altın kritik sınırı aştı, yükselişi gören yatırımcı para sayma derdinde! İşte güncel altın fiyatları

Diplomasi trafiği bitti, altın yeniden fırladı! Gram altın kritik sınırı aştı, yükselişi gören yatırımcı para sayma derdinde! İşte güncel altın fiyatları

Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Antalya'da yaptığı görüşmelerin ardından düşüş yaşanan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın yeniden 950 TL'nin üzerine çıkarken son durumu merak edenler için 11 Mart 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Diplomasi trafiği bitti, altın yeniden fırladı! Gram altın kritik sınırı aştı, yükselişi gören yatırımcı para sayma derdinde! İşte güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 11 Mart 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...