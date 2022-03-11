Diplomasi trafiği bitti, altın yeniden fırladı! Gram altın kritik sınırı aştı, yükselişi gören yatırımcı para sayma derdinde! İşte güncel altın fiyatları
Diplomasi trafiği bitti, altın yeniden fırladı! Gram altın kritik sınırı aştı, yükselişi gören yatırımcı para sayma derdinde! İşte güncel altın fiyatları
Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Antalya'da yaptığı görüşmelerin ardından düşüş yaşanan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın yeniden 950 TL'nin üzerine çıkarken son durumu merak edenler için 11 Mart 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...