Dipo Akinyemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dipo Akinyemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dipo Akinyemi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dipo Akinyemi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dipo Akinyemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dipo Akinyemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dipo Akinyemi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dipo Akinyemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dipo Akinyemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dipo Akinyemi 10 Haziran 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İngiltere,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Afolabi Oladipo Christopher Akinyemi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dipo Akinyemi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Dipo Akinyemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dipo Akinyemi'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dipo Akinyemi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dipo_akinyemi

Dipo Akinyemiboyu ve yaşı kaç

Dipo Akinyemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dipo Akinyemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Dipo Akinyemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dipo Akinyemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Stevenage

10 Kasım 2015 yılında Aldershot

10 Aralık 2015 yılında Stevenage

6 Şubat 2016 yılında St. Neots Town

6 Mart 2016 yılında Stevenage

25 Mart 2016 yılında Dulwich Hamlet

31 Mayıs 2016 yılında Stevenage

1 Ağu 2016 yılında St. Albans City

30 Kasım 2016 yılında Stevenage

6 Aralık 2016 yılında Billericay

6 Ocak 2017 yılında Stevenage

11 Ocak 2017 yılında Dulwich Hamlet

31 Mayıs 2017 yılında Stevenage

26 Temmuz 2017 yılında Bishop's St.

5 Mart 2018 yılında Stevenage

6 Mart 2018 yılında Dulwich Hamlet

26 Ağu 2019 yılında Cheshunt

2 Kasım 2019 yılında Dulwich Hamlet

22 Kasım 2019 yılında Braintree

1 Ocak 2020 yılında Welling Utd.

1 Temmuz 2022 yılında Ayr United

Dipo Akinyemi kimdir

Dipo Akinyemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dipo Akinyemi şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Potters Bar Town, Stevenage

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dipo Akinyemi nereli

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