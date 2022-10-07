Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü ne iş yapar, Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü Tanımı;

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Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü Maaşları

Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.17

Meslek Adı :

Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dipsiz körüklü kağıt torbaları otomatik makinada imal etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Dipsiz Körüklü Torba Makinesi Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük üretilecek dipsiz körüklü kağıt torba cinsini belirlemek,

b) Ürüne uygun kağıt rulosu, boya merdaneleri ve bıçak değişimi yapmak,

c) Depodan malzemeleri talep ve temin ederek kullanıma hazır hale getirmek,

d) Dipsiz Körüklü torba makinesini günlük kullanıma hazırlamak,

e) Makinenin Printer bölümünü ve boya havuzunu hazırlamak,

f) Torba boyu, tutkallama, alt kıvırma ve kenar kıvırma ayarlarını yapmak,

g) Makine kumandasından ürün işlem kodunu seçerek onaylamak,

h) Kısa süreli deneme üretimi yaparak aksaklıkları gidermek,

i) Dipsiz körüklü kağıt torba seri üretimi yapmak,

j) Makine arıza ve aksaklıklarını tespit etmek, giderilmesini sağlamak,

k) Çıkan ürünleri tanımlı sayılarda kolilere istiflemek, paletlemek, etiketlemek,

l) Fire malzemeleri toplamak ve iade etmek,

m) İşi biten torba paletlerini sevkiyat bölümüne göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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