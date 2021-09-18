Dıramudana ne demek, TDK'ya göre Dıramudana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dıramudana ne demek? Dıramudana TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dıramudana kelimesi. Peki dıramudana ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dıramudana nedir, dıramudana kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Dıramudana kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Dıramudana kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DIRAMUDANA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dıramudana kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dıramudana kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre dıramudana kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir rüzgâr türü



DIRAMUDANA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kışın sırtındaki paltoyu artık ne dıramudana ne de levanti rüzgârı uçurabiliyordu.

