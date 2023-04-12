Direksiyon başında olduğunu unutan dalgın sürücü, hafif ticari aracıyla markete daldı!

Bursa'da meydana gelen olayda aracının başında biran direksiyonda olduğunu unutan araç sürücüsü dalgınlığıyla herkesi hayrete düşürdü.Kullandığı hafif ticari aracıyla yolun karşı şeridine geçerek markete çarptı.

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Direksiyon başında olduğunu unutan dalgın sürücü, hafif ticari aracıyla markete daldı!

Bursa'da bir araç sürücüsü dalgınlığıyla herkesi hayrete düşürdü. Direksiyon başında olduğunu unutan sürücü, hafif ticari aracıyla yolun karşı şeridine geçerek markete çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Direksiyon başında olduğunu unutan dalgın sürücü, hafif ticari aracıyla markete daldı!

Kaza merkez Osmangazi ilçesi Etibank Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 ONO plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda karşı şeride geçerek yol üzerinde bulunan markete çarptı. Kazayı gören çevredekiler ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, hemen kazazedenin başına toplandı.

Kaza sonucu şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmezken, markette ve otomobilde maddi hasar yaşandı. Dalgın sürücü ve arkadaşının kaza yapma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK: İHA

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