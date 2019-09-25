Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde araç içerisinde sigara içen 12 kişiye toplam bin 836 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve vatandaşların sağlığının korunması maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "dumansız araç uygulaması" kapsamında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde araç içerisinde tütün mamulü tüketen 12 şahsa Kabahatler Kanunu'na göre bin 836 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 6 bin 658 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi de yakalandı. İdari işlemler sonucu 19 şahsa 2 bin 954 TL cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde 3 bin 531 araç sorgulanırken, 37 araca 17 bin 302 TL ceza kesildi, 13 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA