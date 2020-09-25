Direksiyon dersinde motosikletle demir korkulukların üzerine uçtu!

Kocaeli'nde bir kadın ehliyet almak için yazıldığı kursta bir okul bahçesinde yapılan direksiyon dersinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybedince demir korkuluklara girdi. Yaralanan kadın İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.