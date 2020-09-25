Direksiyon dersinde motosikletle demir korkulukların üzerine uçtu!
Kocaeli'nde bir kadın ehliyet almak için yazıldığı kursta bir okul bahçesinde yapılan direksiyon dersinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybedince demir korkuluklara girdi. Yaralanan kadın İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşanan olayda ehliyet için direksiyon sınavına girecek olan Arzu K., kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedince okulun bahçede bulunan demir korkuluklara çarparak yere savruldu. Kazanın ardından yaralanan kadın gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
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25 Eylül 2020 Cuma 17:18
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