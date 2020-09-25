  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Direksiyon dersinde motosikletle demir korkulukların üzerine uçtu!

Direksiyon dersinde motosikletle demir korkulukların üzerine uçtu!

Kocaeli'nde bir kadın ehliyet almak için yazıldığı kursta bir okul bahçesinde yapılan direksiyon dersinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybedince demir korkuluklara girdi. Yaralanan kadın İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşanan olayda ehliyet için direksiyon sınavına girecek olan Arzu K., kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedince okulun bahçede bulunan demir korkuluklara çarparak yere savruldu. Kazanın ardından yaralanan kadın gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Antalya'da denizde hortum görüldü!Antalya'da denizde hortum görüldü!

Kahramanmaraş'ta akıl almaz kaza! Duvara çarpıp taklalar attıKahramanmaraş'ta akıl almaz kaza! Duvara çarpıp taklalar attı

Güzellik uğruna vücudu yandı!Güzellik uğruna vücudu yandı!

Yanlış yerde yattığını uyarısını yapan sağlıkçıya tekme, tokat ve makaslı saldırı!Yanlış yerde yattığını uyarısını yapan sağlıkçıya tekme, tokat ve makaslı saldırı!

 

25 Eylül 2020 Cuma 17:18
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Direksiyon dersinde motosikletle demir korkulukların üzerine uçtu!
Direksiyon dersinde motosikletle demir korkulukların üzerine uçtu!
Antalya'da denizde hortum görüldü!
Antalya'da denizde hortum görüldü!
Yağış sonrası kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi!
Yağış sonrası kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi!
Kahramanmaraş'ta akıl almaz kaza! Duvara çarpıp taklalar attı
Kahramanmaraş'ta akıl almaz kaza! Duvara çarpıp taklalar attı
Üçüncü evliliğini yapmak isteyen adamdan cazip teklif: ''Ne istiyorsa alırım''
Üçüncü evliliğini yapmak isteyen adamdan cazip teklif: ''Ne istiyorsa alırım''
Güzellik uğruna vücudu yandı!
Güzellik uğruna vücudu yandı!
Maskesiz dolaşanlara canlı yayından sitem: ''Maske öyle değil, böyle takılır''
Maskesiz dolaşanlara canlı yayından sitem: ''Maske öyle değil, böyle takılır''
Emekli maaşı çalan hırsızın sözleri pes dedirtti: ''Benim kötü gün param veremem''
Emekli maaşı çalan hırsızın sözleri pes dedirtti: ''Benim kötü gün param veremem''
Trafikte sopalarla birbirlerine giriştiler! İşte o anlar
Trafikte sopalarla birbirlerine giriştiler! İşte o anlar
Erzurum'da sosyal mesajlı iş yeri görenlerin ilgi odağı oldu!
Erzurum'da sosyal mesajlı iş yeri görenlerin ilgi odağı oldu!