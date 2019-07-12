Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önüne gelen herşeye çarptı

Kuşadası'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobilyle 1 otobüs, 2 otomobil, 1 çöp konteynırına çarptı, ardından orta refüje vurarak durdu. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk istikametin gelen 09 ACG 700 plakalı otomobi, Kuşadası çevre yolunda seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince önüne gelen herşeye çarptı. Önce bur turist otobüsüne, ardından iki otomobile ve bir çöp konteynırına çarpan otomobil, daha sonra hızlı şekilde orta refüje vurarak durdu. Yaklaşık 150 çarparak giden otomobilin yol açtığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasar meydana gelen kazanın ardından kazaya yol açan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri süratle yolu trafiğe açarken, sürücünün bulunması için araştırma başlatıldı.

Kaynak: İHA