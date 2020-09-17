Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi!

Kayseri'de aşırı hızlı olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobili biçti. Güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı kazada 3 araçta maddi hasar oluştu.