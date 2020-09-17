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  3. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi!

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi!

Kayseri'de aşırı hızlı olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobili biçti. Güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı kazada 3 araçta maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde yaşanan olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, park halindeki araçların arasına daldı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken olay anı ise güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

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17 Eylül 2020 Perşembe 13:00
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