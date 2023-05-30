Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atarak tarım arazisine girdi!

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak yol kenarındaki tarım arazisine girdiği kazada sürücü yaralandı.

TAKLA ATARAK YOL KENARINDAKİ TARIM ARAZİSİNE GİRDİ

Kaza, Çobanlar-Bolvadin ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ç. idaresindeki 03 HG 010 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç taklalar atarak yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü C.Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

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Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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