Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 10 metre yüksekten uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evin bahçesine devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Araç içerisindeki 2 kişi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin desteği ile kurtuldu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Havva Uzunay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Selçuk U. idaresindeki 34 RL 551 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye Mahallesi Şen Sokak mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın istinat duvarına çarptı. Hızını alamayan araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi. Dik duran araçtaki sürücü ve yanındaki kişi bulundukları yerde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri çifti kurtardı. Kazada ağır yaralanan çift, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan aracın bahçesine düştüğü evde de hasar oluştu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Havva Uzunay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. KAYNAK: Anadolu Ajansı düzceAkçakocakaza