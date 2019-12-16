Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi (2)

AÇIK ÖĞRETİM BÜROSU ÇALIŞANI KAZADA ÖLDÜ

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanan 3 kişiden açık öğretim bürosu çalışanı Aslı Orak (37), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların da kimlikleri belirlendi. Yaralıların açık öğretim bürosu çalışanı İlknur Çilik (41) ile kaza anında yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi olduğu belirtildi. Çilik ve Ekşi'nin tedavileri sürerken, Aslı Orak'ın cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ikindi vakti Antalya'da toprağa verilecek.

Diğer yandan hakkında "kent trafiğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak" suçlarından işlem yapılan araç sürücüsü Ender T., adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA