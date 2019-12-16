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  3. Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4)

Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4)

Antalya'da, otomobiliyle bariyere ve başka otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarpan ve Aslı Orak'ın ölümüne neden olan sürücü Ender T.'nin kanında, yapılan muayenede, alkol bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4)

KANINDA ALKOL ÇIKMADI

Antalya'da, otomobiliyle bariyere ve başka otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarpan ve Aslı Orak'ın ölümüne neden olan sürücü Ender T.'nin kanında, yapılan muayenede, alkol bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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