Direkt Litografik Baskıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Direkt Litografik Baskıcı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Direkt Litografik Baskıcı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Direkt Litografik Baskıcı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Direkt Litografik Baskıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Direkt Litografik Baskıcı görev tanımı nedir, Direkt Litografik Baskıcı ne iş yapar, Direkt Litografik Baskıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Direkt Litografik Baskıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Direkt Litografik Baskıcı Tanımı;

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Direkt Litografik Baskıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Direkt Litografik Baskıcı Maaşları

Direkt Litografik Baskıcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Direkt Litografik Baskıcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Direkt Litografik Baskıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Direkt Litografik Baskıcı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.34

Meslek Adı :

Direkt Litografik Baskıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hazırlanmış litografik bir taştan kağıt yaparak, ince metal levha veya diğer malzeme üzerine doğrudan doğruya baskı yapan bir baskı makinesini kurup çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Direkt Litografik Baskıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mürekkep merdanelerini temizleyip makineyi yağlamak,

b) Taşta kusur araştırıp taş yüzündeki koruyucu sıvıyı temizleyerek taşın mürekkebi daha iyi tutmasını sağlamak,

c) Taşı baskı makinesindeki yatağına sıkıştırmak,

d) Mürekkep yataklarını doldurup mürekkebin silindirler üzerine akışını düzenlemek,

e) Basılacak kağıdın veya malzemenin kalınlığına göre taşla silindir arasındaki açıklığa ayarlayıp taşın şekilsiz kısmına rutubet silindirlerini düzenlemek,

f) Birkaç prova basıp gerekli diğer ayarlamaları yapmak,

g) Kağıt kılavuzlarını, otomatik sayacı ve kağıt verme mekanizmasını kurup ayarlamak,

h) Makineyi çalıştırıp baskı işinin doğru olarak devamını sağlamak,

i) Gerekli malzemenin ikmaline nezaret etmek,

j) Baskı işi bitince makineyi durdurup taşı makineden çıkarmak,

k) Renkleri tutturabilmek için mürekkepleri karıştırabilir. Makineye kağıtları elle verebilir veya bu işi yardımcısına yaptırabilir. Ufak tamirler yapabilir. Elle işleyen taş baskı makinesini de çalıştırabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Direkt Litografik Baskıcı maaşlarına ek olarak sizlerde Direkt Litografik Baskıcı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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