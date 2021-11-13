Diriğ ne demek, TDK'ya göre Diriğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diriğ ne demek? Diriğ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diriğ kelimesi. Peki diriğ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diriğ nedir, diriğ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİRİĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diriğ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Diriğ kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre diriğ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Esirgeme



DİRİĞ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- diriğ etmek

