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Diriksel Isı ne demek, TDK'ya göre Diriksel Isı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diriksel Isı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diriksel Isı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diriksel Isı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diriksel Isı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diriksel Isı ne demek, TDK'ya göre Diriksel Isı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diriksel ısı ne demek? Diriksel ısı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diriksel ısı kelimesi. Peki diriksel ısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diriksel ısı nedir, diriksel ısı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİRİKSEL ISI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diriksel ısı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre diriksel ısı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diril ısı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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