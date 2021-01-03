Diriliş Ertuğrul dizi müziği Kudüs için hazırlanan ezgiye uyarlandı! 24 saatte rekor kırdı Dünyaca üne kavuran Türk dizisi Diriliş Ertuğrul Filistin'de de bir hayli hayran kitlesine sahip. Filistinli sanatçı Emir Daa da Diriliş Ertuğrul dizi müziğini Kudüs için hazırladığı ezgiye uyarladı. Daa'na; ''Kendi dilimle ve kendi lehçemle bu müziği yorumlamak istedim. Bu yorumla da Kudüs’ü anlatmak istedim.'' dedi.

1 8 TRT’nin reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği Kudüs için yazılan Ummetun La Tuhzem (Yenilmez Bir Ümmet) ezgisine uyarlandı. Büyük ilgi gören ezginin sahibi 20 yaşındaki sanatçı Daa’na ezginin klibini de Diriliş Ertuğrul'dan esinlenerek çekti.