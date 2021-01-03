Diriliş Ertuğrul dizi müziği Kudüs için hazırlanan ezgiye uyarlandı! 24 saatte rekor kırdı
Diriliş Ertuğrul dizi müziği Kudüs için hazırlanan ezgiye uyarlandı! 24 saatte rekor kırdı
Dünyaca üne kavuran Türk dizisi Diriliş Ertuğrul Filistin'de de bir hayli hayran kitlesine sahip. Filistinli sanatçı Emir Daa da Diriliş Ertuğrul dizi müziğini Kudüs için hazırladığı ezgiye uyarladı. Daa'na; ''Kendi dilimle ve kendi lehçemle bu müziği yorumlamak istedim. Bu yorumla da Kudüs’ü anlatmak istedim.'' dedi.