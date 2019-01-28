Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul 133. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yayınlanan her bölümüyle izleyiciden tam not alan reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul bu hafta yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. Peki Dirililş Ertuğrul yeni bölümü yayınlandı mı? Diriliş saat kaçta başlıyor? Diriliş Ertuğrul 133. bölüm fragmanı..

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 133.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? BU HAFTA NELER OLACAK?

Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkes şok olmuştu. Bunun üzerine Moğollara gidecek altınların ele geçirildiği haberiyle ortalık iyice karışmıştı. Ertuğrul’un kurduğu bu oyun, Moğolların Emir Bahaeddin’in canını almasını sağlamıştı.

Dragos ise ona sandık içinde gönderilen Tara’nın kellesini gördükten sonra çılgına dönmüş ve Ertuğrul’u öldürmek için harekete geçmişti. Bu amaçla Ertuğrul’a zehir dolu bir şerbet ikram etmişti. Ancak bu şerbetten Beybolat içmiş ve zehirlenmişti.

Ertuğrul, kendisine kurulan bu tuzağın arkasındaki kişinin Zangoç olduğunu anlayabilecek mi? Beybolat yaşayacak mı? Öte yandan Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? Dragos’un Ertuğrul’u öldürmek için yapacağı bir sonraki hamle ne olacak? Ertuğrul, şer odaklarının yuvası haline gelen Lefke Kalesi’ni fethedebilecek mi? Diriliş Ertuğrul 133. bölüm fragmanı

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 2. FRAGMANI

Ertuğrul'un İlbige ile evlenecek olması Osman'ı mutsuz etmektedir. İlbige ise Osman'ın onu istememesinden dolayı huzursuzdur.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Diriliş: Ertuğrul dizisi, 2014 yılında seyirciyle buluşan bir dizidir. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin yapımcılığını Tekden Film yapıyor. Trt1 ekranlarından yayınlanan ve her hafta reyting sıralamasında liderliğe oturan dizinin senaristi Mehmet Bozdağ. Diriliş: Ertuğrul dizisinin yönetmen koltuğunda Metin Günay oturuyor. Trt1’in başarılı yapımlarından olan Diriliş: Ertuğrul’da pek çok farklı mekan ve kıyafet ile başarılı bir yapım ekibi göze çarpıyor. Bu ekip her haftaya özel olarak hazırlanarak milyonları ekrana kilitliyor.

Diriliş: Ertuğrul dizisi, oyuncu kadrosuyla da büyük bir ilgi topladı. İlk sezonundan bu yana sürekli olarak usta isimlerin ve beğenilen yüzlerin yer aldığı dizinin başrolünde başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan bulunuyor. Engin Altan Düzyatan, başrolü Kaan Taşaner, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Didem Balçın’la paylaşıyor. Dizinin merakla beklenen ilk bölümü 10 Aralık 2014’te yayınlandı. İlk bölümüyle o hafta reyting sıralamasında 1. olan dizi, 2015 yılında “en iyi dizi” ödülüne layık görüldü. 2016 yılında ise “en iyi dizi” dalında ‘Altın Kelebek’ aldı.