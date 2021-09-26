Dirim Kurgu ne demek, TDK'ya göre Dirim Kurgu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dirim kurgu ne demek? Dirim kurgu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dirim kurgu kelimesi. Peki dirim kurgu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dirim kurgu nedir, dirim kurgu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Dirim kurgu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Dirim kurgu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DİRİM KURGU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dirim kurgu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dirim kurgu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı

