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  3. dirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,364 liradan satıldı

dirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,364 liradan satıldı

Salon satışlarında gerçekleşen 15 işlemde 103,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,246 liradan, en yüksek 1,364 liradan işlem gördü.

dirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,364 liradan satıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,364 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 15 işlemde 103,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,246 liradan, en yüksek 1,364 liradan işlem gördü.

Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:

ÜrünEn düşükEn yüksek
Buğday1,2461,364
Ayçiçeği2,3432,433
İnek7,5607,560
Koyun8,0008,000
Kuzu17,5019,50
Süt kuzusu20,0020,00
 


 

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