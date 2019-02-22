dirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,364 liradan satıldı Salon satışlarında gerçekleşen 15 işlemde 103,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,246 liradan, en yüksek 1,364 liradan işlem gördü.

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