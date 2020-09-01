Dişin içinde veya çevresinde gelişen ağrıya diş ağrısı denir. Şiddetli olduğunda kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren ve zorluklar yaşatan ağrı olan diş ağrısının birden fazla nedeni olabilmektedir. Bazı diş ağrıları hafif olduğu kadar, bazı ağrılar ise şiddetli olabilmektedir. Sert ve ciddi ağrılarda kişinin doktora başvurması dişin ağrısının doğru olarak tedavi edilmesi için önemlidir.Bu kapsamda Diş ağrısı nedir? Neden olur? Nasıl geçer? Diş ağrısını ne keser? Evde nasıl geçer? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte merak ettikleriniz...

DİŞ AĞRISI NEDİR?

Dişin içinde ve çevresinde meydana gelen bir ağrıdır. Küçük çaplı ağrılar bireyin evde kendiliğinden geçmesini sağlayacağı diş eti tahrişinden meydana gelebilmektedir. Daha ciddi olan ve kişinin hayatını olumsuz etkileyen ağır diş ağrılarında kişini diş hekimine başvurması önemlidir. Bu problem diş ve ağız problemlerinden kaynaklanır.

Dişin içinde bulunan pulpa, sinirler, dokular ve kan damarlarıyla dolu yumuşak bir yapıya sahiptir. Bu pulpa sinirleri insan vücudundaki en hassas sinirler arasında yer alır. Bu sinirler tahriş olduğunda veya bakteri ile enfekte olduğunda, apseye ve şiddetli ağrıya neden olabilirler.

Bir diş ağrısının kendisi doğrudan ölümcül değildir. Ancak dişinizde veya vücudunuzun herhangi bir bölümünde tedavi edilmemiş bir enfeksiyon her zaman için vücudun kalanına yayılabilir.Bu enfeksiyon yayılmasıyla hasta olmak mümkündür ve bu hastalık ciddi, hatta hayatı tehdit eden bir durum halini alabilir. Eğer diş ağrısı düzelmiyorsa, diş hekiminize başvurmak gereklidir.

DİŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Diş ağrısının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. İşte o nedenler:

- Diş etinin aşınması

- Diş eti rahatsızlıkları

- Çürükler ve abseleri

- Gömülü dişler (yirmilik dişler)

- Sinüzit

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Diş ağrısı diş hekiminin uygun göreceği ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Ancak diş tedavi edilmezse bu ağrılar ilaç almayı bıraktığınızda tekrar başlar. Tedavi için lokal anestezi altında (dişin uyuşturulması) çürüğün tamamen temizlenmesinin ardından oluşan boşluğu kapatmak için doku dostu dolgu malzemeleriyle yapılması gerekir. Ancak bazen çürük dişin öz kısmına yani pulpasına kadar ilerlemiş olabilir. Bu durumda yapılacak işlem kanal tedavisidir.

DİŞ AĞRISINI NE KESER?

Diş ağrısını geçirmek için ağrıyan diş üzerine ASPİRİN veya ağrı kesici ilaç koyulmamalıdır. Bu ilaçlar kimyasal yapıları nedeniyle dokularda tahrişe yol açar veya ilave bir ağrısının çıkmasına neden olur.

- Eğer dişiniz soğuk bir şey içmenizle ağrıyorsa sıcak içecekler içmeyi deneyebilirsiniz.

- Tam tersi bir durum olursa soğuk içecekler içmeyi deneyebilirsiniz.

- Hekim tarafından daha önce verilmiş ağrı kesici varsa kullanabilirsiniz.

- Antibiyotik ilaç aldıysanız bol bol su içmelisiniz. Ayrıca spor yaparak metobalizmanızı hızlandırıp ilacın daha hızlı çözünmesini sağlayabilirsiniz.

- Ağrıyan dişinizin üzerinde besin artıkları varsa dişinizi, diş ipi veya diş fırçası ile temizlemek önemlidir ve yarım su bardağına yarım çay kaşığı su ilave edip karışımla ağzınızı iyice çalkalamalısınız.

- Diş üzerindeki çürük nedeniyle oyuk oluşmuşsa buraya üzerine karanfil yağı emdirilmiş pamuk konulabilir.

- Ağrınız şiddetli ise diş hekimine mutlaka başvurmalısınız.

DİŞ AĞRISI EVDE NASIL GEÇER?

Diş ağrınızı evde geçirmek için eczanelerde reçetesiz satılan Ibuprofen ve asetaminofen ilaçlarını kullanabilirsiniz ancak bu ilaçlar için hekiminize de başvurmalısınız.

Diş ağrınızın geçmesi için bu karşımı yapmayı deneyin:

-Bir bardak ılık suya iki çay kaşığı tuz ilave edin.

-Çözününceye kadar karıştırın.

-Tuzlu su ile ağzınızı iyice çalkalayın ve tükürün.

-Tuzlu suyla çalkalamak, çürüğün içindeki yiyecek artıklarını temizler ve iltihabı hafifletir. Ağzınızı sıcak veya soğuk suyla çalkalamayın. Aşırı sıcak ve soğuk çürük ağrısını daha da kötü bir hale getirebilir.

Karanfil yağı, da diş ağrısını azaltabilir: Bunun için yapmanız gerekenler şunlar:

-Kulak temizleme çubuğuna, pamuğa veya temiz bir kâğıt peçeteye iki veya üç damla karanfil yağı damlatın.

-Kulak temizleme çubuğunu, pamuğu veya temiz kâğıt peçeteyi çürüğün bulunduğu yere koyun ve ağrı -geçene kadar orada bırakın.

-Eğer saf karanfil yağı çok güçlüyse, inceltmek için zeytinyağı kullanın.

Kaynak: Medical Park