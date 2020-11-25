İnsan hayatını en çok etkileyen sağlık sorunlarından birisi olan diş ağrısı, hemen hemen herkesin hayatının belli dönemlerinde geçirdiği bir hastalıktır. Diş ağrısı için en kesin çözüm bir diş doktoruna gitmek gibi gözükse de kendi evinizde yapabileceğiniz birçok doğal çözümde bulunuyor. Diş ağrılarının oluşmasının nedenleri ise birçok farklı yolla olabilir. Dolayısıyla diş ağrısı yaşayan insanların internet üzerinde en çok araştırdığı konular, 'Diş ağrısına çözüm nedir? Diş ağrısına ne iyi gelir? Hangi ilaçlar iyi gelir?' sorularının bulunduğu konulardır. Haberimizde bu sorulara cevap verdik. İşte diş ağrısı için en çok işe yarayan çözüm yolları...

DİŞ AĞRISINA ÇÖZÜM NEDİR? NE İYİ GELİR?

Diş ağrısına tetikleyen ve diş ağrısına iyi gelen birçok etken vardır. Çürüyen dişler zamanla diğer dişlerinize de zarar vereceği için geçici çözümler arasanız da mutlaka uzman bir diş hekimine görünmeniz gerekir. Aksi takdirde ilerleyen süreçte daha kötü sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz. Diş ağrısına iyi gelen bazı doğal yöntemler bulunur. O yöntemlere bu başlık altında ayrıntılı şekilde yer verdik.

Diş ağrılarını uyuşturmak için en etkili yöntemlerden birisi nane çayıdır. Hassas diş etlerine sahip olanlar için birebir çözüm olan kullanılmış nane çayı poşetini ağrıyan bölgeye uygulayın.

Yine halk arasında en çok bilinen doğal çözümlerden birisi olan sarımsak, doğal antibiyotik olarak bilinir. Diş ağrıları içinde en etkili doğal çözümlerden birisi olan sarımsak, ağrı kesici görevi görür.

Vanilya özü, ağrıyı uyuşturmaya yardımcı olabilecek alkol içerir. Bilimsel olarak kanıtlanmış antioksidan özellikleri de vanilya özünü etkili bir iyileştirici yapar.

Bir oksijenli su ile gargara da ağrıyı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bakterileri öldürmeye ek olarak, oksijenli su plakları azaltabilir ve kanayan diş etlerini iyileştirebilir.

Birçok insan için, tuzlu suyu ağızda çalkalamak etkili bir birinci basamak tedavidir. Tuzlu su doğal bir dezenfektandır ve dişlerinizin arasına sıkışmış olabilecek gıda parçacıklarını ve döküntüleri gevşetmeye ve diş arasından söküp atmaya yardımcı olabilir.

DİŞ AĞRISINA HANGİ İLAÇLAR İYİ GELİR?

Aspirin ve Ibuprofen gibi steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAİİ’ler) çoğu hafif diş ağrısı için hızlı ve etkili rahatlama sağlar. Bir diğer reçetesiz satılan ağrı kesici Tylenol’dur. Bu ilaçları doktor tavsiyesinde kullanınız.