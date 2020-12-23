Diş asistanı kadından meslektaş dayağı! Kafasını duvardan duvara vurdu

İstanbul Harbiye'de özel bir diş kliğinde çalışan Meryem isimli bir kadın ile odada tıbbi malzemeleri paketleyen 34 yaşındaki asistan Hadiye D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hadiye D.'yi yerden yere vuran Meryem isimli kadının o anları saniye saniye böyle kaydedildi.