Dış Basın ‘Barış Pınarı Harekâtı’nı son dakika olarak verdi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı son dakika haberi olarak duyuran dış basın, harekât ile ilgili gelişmeleri canlı olarak verdi.

BBC: Türkiye hava saldırısı ile Kuzey Suriye'ye harekât başlattı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, "Türkiye hava saldırı ile Kuzey Suriye'ye harekât başlattı" başlığı ile verdiği haberinde, Türk askeri uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri bombaladığını aktardı. BBC, harekâtın ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusunu Suriye'nin kuzeyinden çekmesinden birkaç gün sonra başladığına dikkat çekti.

Guardian: Türkiye Kuzey Suriye'ye askeri operasyon başlattı

Guardian gazetesi, "Türkiye Kuzey Suriye'ye askeri operasyon başlattı" başlığını kullandığı haberinde, Türkiye'nin operasyonunun ABD Başkanı Trump'ın Amerikan ordusunu bölgeden çekeceğini açıklamasından sonra başladığını, Türkiye'nin Suriye ile sınırında terör grupları ve DEAŞ'a karşı 32 kilometre uzunluğunda bir güvenli bölge oluşturmak istediğini aktardı.

SKY News: Türkiye Kuzey Suriye'ye operasyon başlattı

İngiliz SKY News haber kanalı da son dakika olarak duyurduğu Barış Pınarı Harekâtı için ABD Başkanı Trump'ın "kötü bir fikir" yorumunu aktardı. Sky News, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ortak bir bildiri ile harekâtı kınamaya hazırlandıklarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de perşembe günü acil olarak toplanacağını ekledi.

Financial Times: Türkiye Suriye'ye operasyon başlattı

Financial Times gazetesi de harekât haberini, "Türkiye Suriye'ye operasyon başlattı" başlığı ile verdi. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin başlattığı operasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra yeşil ışık yakar gibi göründüğünü yazan gazete Washington'ın Türkiye'nin terörist örgüt olarak gördüğü YPG'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'a karşı savaşması için eğittiği ve silahlandırdığını da ekledi.

The Times: Türkiye Suriye'ye operasyon başlattı

The Times ise Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini bombaladığını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekâtı Twitter hesabından duyurduğunu yazan gazete, harekâtın başlamasından sonra çok kısa bir süre içinde Türk savaş uçaklarının Ras al-Ain bölgesini bombalamaya başladığını aktardı.

Kaynak: DHA